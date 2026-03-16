



16 марта в администрации Волгоградской области прошло оперативное совещание, посвящённое состоянию дорожно-транспортной сети региона. По информации специалистов, из-за контрастной погоды с резкими температурными перепадами и обильными осадками не все из магистралей к весеннему периоду подошли в идеальном состоянии. Губернатор Андрей Бочаров поручил оперативно произвести осмотр и ремонт основных дорог.

- Необходимо провести детальное обследование состояния федеральной, региональной и муниципальной дорожной сети; разработать и реализовать план поэтапного приведения в порядок дорожных объектов и устранения выявленных после осенне-зимнего периода дефектов. На дорожных объектах, находящихся на гарантии, работы необходимо выполнить за счет средств подрядных организаций, - подчеркнул глава региона.

По итогу обследования чиновникам предстоит сформировать перечень первоочередных магистралей, нуждающихся во внимании специалистов. Их восстановление должно быть завершено к 1 мая. По поручению губернатора особое внимание дорожные службы уделят участкам у учебных заведений и социальных объектов. Помимо ремонта асфальтового покрытия, специалистам предстоит нанести на дороги разметку.

О проблеме «проклюнувшихся» после зимы многочисленных дефектов ранее ИА «Высота 102» рассказывало в специальном материале. В мэрии Волгограда еще в середине февраля признали удручающее состояние магистралей и заверили, что большинство из них приведут в нормативное состояние.

