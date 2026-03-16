В Волгограде аренда жилья за шесть лет выросла на 90%





В Волгограде средняя ставка аренды квартиры на вторичном рынке составила 26 105 руб. в месяц. Как рассказали эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», средняя ставка в 2019 году составлял в среднем 13-14 тыс. рублей, что на 90% ниже нынешних цен.

Как отмечают эксперты, при этом стоимость покупки жилья увеличилась значительно быстрее. Так, средняя стоимость квадратного метра в новостройке в городе-герое составляет 129 947 руб. В 2019 году показатель находился в диапазоне 44–46 тыс. руб. Прирост стоимости составил 2,2 раза.

К примеру, квартира площадью 60 квадратных метров шестью городами ранее стоила порядка 2,7 млн руб., а во вторичном сегменте — около 2,9 млн руб. В феврале 2026 года аналогичный объект оценивается примерно в 7,8 млн руб. в новостройке и около 6,5 млн руб. на вторичном рынке.

Основной скачок стоимости новостроек пришёлся на 2023–2025 годы, когда цены последовательно переходили из диапазона 85–90 тыс. руб. к уровням 130–170 тыс. руб. за квадратный метр. Арендный сегмент также рос, но без резких пиков, увеличиваясь поступательно.

— Волгоградский рынок жилья за последние шесть лет прошёл этап активной капитализации. Стоимость покупки увеличивалась быстрее, чем арендные ставки. Это изменило инвестиционную конфигурацию рынка и соотношение между ценой входа и текущим доходом, — отмечают специалисты агентства.