В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи» Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

 Список разрешенных для такси авто пополнят «китайцами»
Перечень разрешенных для такси автомобилей этой весной может пополниться китайским автопромом. Как сообщил «Коммерсантъ», в список планируют добавить сразу нескольких популярных линеек Haval, Tenet и Jeland, под которыми выпускаются...
 Исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» приговорили к пожизненным срокам
Сегодня, 12 марта, Второй Западный окружной военный суд признал виновными и назначил наказания в виде пожизненного лишения свободы всем исполнителям теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Напомним,...
В Волжском ищут вандалов, повредивших «умные» домофоны

В городе Волжском Волгоградской области разыскивают несовершеннолетних вандалов, которые разгромили несколько подъездных домофонов в МКД. 

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, несколько «умных» устройств было повреждено в девятиэтажном доме №75 по улице Мира. Злоумышленники попали на видео, записанное таким домофоном.

- По данному факту в Отделе полиции № 3 города Волжского назначена проверка с целью установления несовершеннолетних и принятия мер реагирования по отношению к ним и их законным представителям, - сообщили в Главке.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области


