Коммерсантъ: полная блокировка Telegram стартовала в России





Эксперты заявили о старте полной блокировки Telegram в России. Как сообщает «Коммерсантъ», на некорректную работу мессенджера пожаловались за прошедшие выходные более 18 тысяч пользователей.

Напомним, ранее сообщалось о старте начала блокировки мессенджера лишь к началу апреля. В качестве причин блокировки называется увеличение количества мошеннических действий в мессенджере, а в числе потерпевших не только взрослые граждане, но и дети. ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор в свою очередь сообщает, что с начала 2026 года РКН направил Telegram требования об удалении уже 35 тысяч материалов, нарушающих российское законодательство.

Техно-эксперт и автор популярного интернет-издания Владислав Войтенко считает, что массовый сбой в работе мессенджера имеет основательные объяснения.

- Последние сутки Telegram с домашних провайдеров фактически не работает, если мы говорим о подключении с российских IP-адресов. Сообщения не отправляются, статус обновления может меняться на статус соединения. При этом, как правило, чтобы все подгрузить, требуется ждать несколько минут. Про работу Telegram через мобильный интернет можно забыть. Если в каком-то городе активны только сайты из белого списка, то большинство VPN-сервисов не помогут зайти в Telegram, - пояснил Войтенко.

Согласился с мнением техно-эксперта и президент Ассоциации операторов связи МАКАТЕЛ Алексей Амелькин.

- Мы тоже фиксируем проблемы. Торможение есть давно, но вчера появились жалобы на то, что перестала работать Desktop-версия Telegram. Пока мало статистики, - заявил глава ассоциации.