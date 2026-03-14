Серафимовичский районный суд Волгоградской области признал местную жительницу виновной в умышленном причинение насилия старшему следователю, который проводил обыск и тем самым исполнял свои должностные обязанности. Женщину по ч. 1 ст. 318 УК РФ приговорили к штрафу в доход государства в размере 50 тысяч рублей.

Как сообщили в районном суде, также осужденная должна выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей.

Следствием и судом установлено, что в августе 2025 года районный суд вынес постановление о разрешении обыска в жилище фигурантки в рамках расследования уголовного дела. Во время обыска женщина, будучи недовольной действиями старшего следователя, нанесла ему удар по правой кисти деревянным стулом. В результате, как отмечается, она причинила пострадавшему физическую боль и гематому.

На суде женщина не признала своей вины. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky

