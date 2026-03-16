Под Волгоградом 17 марта простятся с бойцом СВО Дмитрием Юшкиным





17 марта в Урюпинске Волгоградской области состоится церемония прощания с 26-летним участником специальной военной операции по защите Донбасса Дмитрием Юшкиным. Молодой человек погиб в посёлке Выемка на Северском направлении боевых действий в ДНР. Контракт мужчина заключил сразу после начала СВО, в 2022 году.

- Открытый, добрый, ответственный и отзывчивый парень, мужественно и самоотверженно защищал интересы России. У него остались мама и дедушка, - сообщили в городской администрации.

Отметим, церемония прощания начнётся в 10:45 у дома ветерана. В 11:15 все желающие смогут помолиться за бойца в Покровском храме. В 12:00 состоится траурная церемония в сквере Павших борцов. Похоронят Дмитрия Юшкина на кладбище в хуторе Попов.

Фото: администрация Урюпинска