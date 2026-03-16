В Волгограде закрыли ипотеку на 2 млн рублей вдове участника СВО

Как пояснили в прокуратуре региона, действующее законодательство предусматривает прекращение обязательств по кредитному договору в случае смерти военнослужащего при выполнении боевых задач в зоне спецоперации.

Прокуратура вступилась за вдову участника СВО из Советского района Волгограда, которая не смогла закрыть ипотеку после гибели супруга. Женщина обратилась в надзорное ведомство с жалобой о нарушении своих прав со стороны сотрудников банка.

Вдова в связи с гибелью супруга на СВО в декабре 2025 года обратилась в банк с заявлением о завершении кредитных обязательств по ипотечному договору на сумму более 2 млн рублей. Однако банк затягивал решение по этому вопросу, запрашивая дополнительные документы.

После вмешательства прокуратуры обязательства по кредитному договору были прекращены.

Напомним, что ранее суды в Волгоградской области выносили решения о списании долгов по кредитам погибших участников СВО, которые пытались взыскать с их наследников – жен и детей. При вынесении таких решений суды руководствуются федеральным законом о мерах поддержки участников СВО и их семей.





