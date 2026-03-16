Рулил бизнесом вопреки запретам: что происходило на суде по делу экс-депутата облдумы Короткова В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи» Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР»

Суд в Волгограде признал незаконной добровольную отставку экс-депутата Короткова

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

 Отхлеставшего ребенка в школе жителя Саратова оправдали по делу о хулиганстве
В Саратове суд поставил точку в разбирательствах по делу об избиении одного из учеников школы №86 отцом одноклассника. Как сообщает ИА «СарИнформ», мужчина был оправдан по статье о хулиганстве. ...
 Коммерсантъ: полная блокировка Telegram стартовала в России
Эксперты заявили о старте полной блокировки Telegram в России. Как сообщает «Коммерсантъ», на некорректную работу мессенджера пожаловались за прошедшие выходные более 18 тысяч пользователей.  Напомним, ранее сообщалось о старте...
Волгоградцы тратят на поиски работы до 1 года – дольше всех россиян

Волгоградская область вошла в число регионов РФ, жители которых тратят максимальное количество времени на поиск новой работы. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», говорится в  свежем исследовании РИА Новости. Одновременно, по данным аналитиков, в Волгоградском регионе отмечается тенденция к снижению безработицы, что отвечает общероссийским трендам. 

Отметим, что рейтинг РИА Новости построен на данных Росстата по итогам четвертого квартала 2025 года. По уровню безработицы на конец прошлого года Волгоградская область расположилась на 40-м месте. Приведенные данные свидетельствуют о снижении безработицы в регионе (-0,4 п.п.). Для сравнения: самое заметное снижение уровня безработицы произошло в Кабардино-Балкарии, где сокращение составило 2,5 процентных пункта, в Якутии (-2,2 п.п.) и в Чечне (-1,7 п.п.)



Среднее время поиска работы по регионам России варьировалось во второй половине 2025 года от месяца с небольшим до 13 месяцев. Быстрее всех найти работу – менее чем за два месяца – могут жители Астраханской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Саратовской области, Чукотки, Тюменской, Ульяновской областей и Крыма. А вот в Волгоградской области жители тратят на это до года – так же, как и жители Магаданской области. 

– Самый длительный срок поиска работы зафиксирован в Еврейской автономной области, где работу придется искать 13 месяцев, Волгоградской области (11 месяцев) и в Магаданской области (11 месяцев). Всего же в 17 регионах среднее время поиска работы превышает полгода. В дальнейшем безработица, скорее всего, останется на низком уровне при сохраняющемся дефиците кадров, считают эксперты. Однако, нельзя исключать увеличения безработицы на фоне замедления темпов роста экономики, – комментируют аналитики. 

