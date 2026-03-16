Волгоградцы проели в кафе 4,4 млрд рублей в первый месяц зимы

4,4 миллиарда рублей составил оборот общественного питания в Волгоградской области в январе текущего года. По данным Волгоградстата, в сопоставимой оценке к аналогичному периоду прошлого года данный показатель вырос на 17,6%.

Доля малого бизнеса и самозанятых, которые задействованы в этой сфере торговли, составила 62,3% или 2,7 миллиарда рублей. Крупный и средний бизнес в обороте общественного питания занимает 37,7% с доходом 1,7 миллиарда рублей.

В целом в ЮФО занимает 8,5% или 32,9 миллиарда рублей доли в обороте общественного питания в РФ. Традиционно лидерами на юге России являются Краснодарский край и Ростовская область – 44,7% и 23,6% соответственно. Доля Волгоградской области в ЮФО составляет 13,3%.

