Расследования

Дроппер из Алтая вернет волгоградской пенсионерке 170 тыс. рублей

Расследования 13.05.2025 15:53
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13.05.2025 15:53


Прокуратура Светлоярского района Волгоградской области встала на защиту местной жительницы, которая стала жертвой мошенников. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ведомство, по иску прокуратуры с дроппера из Алтайского края, на которого была оформлена банковская карта аферистами, в пользу пенсионерки взыскано порядка 170 тысяч рублей. 

Установлено, что женщине поступил звонок от якобы сотрудника полиции, который под предлогом пресечения мошеннических действий предложил перевести деньги на «безопасный» счет. Волгоградка поверила аферистам и перевела все сбережения. 

Выяснялось, что похищенная сумма поступила на счет 44-летнего жителя Алтайского края, который за вознаграждение передал злоумышленникам свои персональные данные.

- Прокуратура Волгоградской области в очередной раз напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность и не совершать сомнительные финансовые операции, - напомнили жителям региона в пресс-службе ведомства. 

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