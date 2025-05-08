Росводресурсы продлили для Волжской ГЭС период больших сбросов

Фото V102.RU
Экология 08.05.2025 07:55
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08.05.2025 07:55
Фото V102.RU
Уровень воды на Нижней Волге в конце апреля-начале мая повышался на 20-60 см в сутки, что позволяет обеспечивать текущие потребности жителей и работу рыбохозяйственного комплекса. Такие данные, передает V102.RU, опубликовали в Росводресурсах, где накануне, 7 мая, обсудили сценарий второго этапа специального весеннего попуска в низовья Волги, а также регулирование остальных водохранилищ Волжско-Камского каскада.Так как был зафиксирован повышенный приток воды в Шекснинское водохранилище, а также в водохранилища Камского бассейна, где в настоящее время отмечается активное половодье, было решено установить режимы работы гидроузлов Верхней Волги на период с 11 мая по 10 июня, а на Средней и Нижней Волге – на период с 11 по 16 мая. В частности, Волжская ГЭС будет сбрасывать в эти дни 14 тысяч кубов в секунду.
Фото V102.RU
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