В Госдуме планируют освободить от службы отцов детей-инвалидов





В Госдуму внесен законопроект об освобождении от призыва на военную службу отцов детей-инвалидов в возрасте до 18 лет. Как сообщает V102.RU, документ опубликован в электронной базе палаты.

На данный момент отцы детей с инвалидностью могут оформить отсрочку от военной службы при условии, что ребенку еще нет трех лет. Инициаторы законодательной инициативы считают, что отцам детей-инвалидов отсрочка необходима, чтобы они могли обеспечить семью, пока мать находится в декрете.

Законопроектом предлагается предоставить право на военную службу гражданам, имеющим несовершеннолетнего ребенка-инвалида, при условии, что ему необходим постоянный уход.