Федеральные новости

В Госдуме планируют освободить от службы отцов детей-инвалидов

Федеральные новости 30.04.2025 13:44
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30.04.2025 13:44


В Госдуму внесен законопроект об освобождении от призыва на военную службу отцов детей-инвалидов в возрасте до 18 лет. Как сообщает V102.RU, документ опубликован в электронной базе палаты. 

На данный момент отцы детей с инвалидностью могут оформить отсрочку от военной службы при условии, что ребенку еще нет трех лет. Инициаторы законодательной инициативы считают, что отцам детей-инвалидов отсрочка необходима, чтобы они могли обеспечить семью, пока мать находится в декрете. 

Законопроектом предлагается предоставить право на военную службу гражданам, имеющим несовершеннолетнего ребенка-инвалида, при условии, что ему необходим постоянный уход. 

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