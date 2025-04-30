Политика

Путин уехал из Волгограда с подарками: что вручил ему Андрей Бочаров

Политика 30.04.2025 09:36
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30.04.2025 09:36


Губернатор Андрей Бочаров, который накануне встречался с Владимиром Путиным, передал ему подарки. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, глава региона вручил Президенту России фигурки медсестры и воина — подарок мастерицы, родной брат которой сегодня выполняет задачи специальной военной операции; знамя отряда «Сталинград» с подписями бойцов; «Атлас офицера 1947 года», где очень подробно изложен период не только Великой Отечественной войны, Сталинградской битвы, но и расписаны операции, которые проводились на территории, где сегодня выполняются задачи специальной военной операции. 
Также Андрей Бочаров передал икону главе государства.
 - В 1942 году, в ноябре, на территории Сталинграда сложилась очень сложная, тяжёлая обстановка. Одна из характеристик: на расстоянии пяти километров на наши войска наступали пять пехотных фашистских дивизий и две танковых. Мы выстояли. И 11 ноября 1942 года над Сталинградом, на Мамаевом кургане, где вы сегодня возлагали цветы, было свечение — было явление Божьей Матери. Это видели все бойцы нашей Красной Армии 11 ноября 1942 года — явление Божьей Матери Сталинградской. Я хотел бы вам передать произведение нашего искусства  для того,  чтобы она у вас была и чтобы Божья Матерь всегда защищала нашу землю, вас, всех жителей нашей страны от фашистов, нацистов и прочей нечисти, - сказал Андрей Бочаров.
Напомним, накануне Андрей Бочаров передал Владимиру Путину просьбу ветеранов и участников СВО о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград. Уже поздно вечером Президент подписал соответствующий Указ. 
Также на встрече губернатора Волгоградской области и главы государства поднимался вопрос о мерах поддержки жителей осажденного Сталинграда, сохранении исторического наследия, помощи участникам СВО и их семьям. 
Фото администрации Волгоградской области

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