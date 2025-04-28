Путин объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы

Президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом, как передает V102.RU, сообщает пресс-служба Кремля.

- По решению Президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации В.В.Путина из гуманитарных соображений в дни 80-летней годовщины Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия, - говорится в официальном сообщении.

Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру.

В свою очередь сообщается, что если этого не произойдет и перемирие будет нарушено, то ВС РФ дадут адекватный и эффективный ответ.

- Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнёрами, - подчеркивает пресс-служба Кремля.