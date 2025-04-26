Транспорт

Волгоград закроют для проезда грузовиков на 7 дней в апреле и мае

Транспорт 26.04.2025 14:37
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26.04.2025 14:37


Сегодня, 26 апреля, администрация Волгограда опубликовала расширенную информацию о запрете движения грузового транспорта в городе-герое в период проведения международного форума в апреле и праздничных мероприятий в начале мая, передает V102.RU.

- С 00.00 27 апреля до 24.00 30 апреля и с 00.00 8 мая до 00.00 10 мая ограничено движение грузового транспорта с массой свыше 3,5 тонн по улицам Волгограда, - сообщила мэрия. 

При этом поясняется, что в Центральном, Краснооктябрьском и Дзержинском районах города под ограничения попадают грузовые автомобили массой менее 3,5 тонн.

Движение мусоровозов, а также грузовых автомобилей, которые подвозят продукты к магазинам и ГСМ к АЗС, будут работать по отдельному утвержденному графику.  

Напомним, что ранее сообщалось только о введении ограничений для движение транзитных грузовиков в период проведения международного форума в Волгограде.

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