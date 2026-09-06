Врачи помогли теряющему голос волгоградцу

В Волгограде врачи областной больницы №1 вернули местному жителю возможность полноценно говорить. Мужчина терял голос из-за новообразования на голосовых связках.

В облздраве рассказали, что пациент обратился с жалобой на то, что его голос стал осиплым и неустойчивым. Осмотр показал, что мужчине необходимо провести микроларингоскопию.

Операция проводилась под микроскопом с применением высокоточных микроинструментов. Хирурги филигранно сделали свою работу – операция прошла без осложнений. Уже через два дня голос у пациента стал восстанавливаться.

С такой проблемой чаще всего сталкиваются те, которым приходится много говорить, – учителя, преподаватели и певцы. После длительной голосовой нагрузки они замечают, что голос «садится», становится тусклым и напряженным. Иногда пациенты жалуются на ощущение инородного тела в горле.

Фото облздрава