На юге Волгограде включили воду после завершения работ на сетях

В Советском, Кировском и Красноармейском районе Волгограда возобновляется подача ресурса после завершения плановых работ на сетях водоснабжения и водоотведения.

– Во все дома жителей Кировского района Волгограда вернулась вода. Специалисты «Концессий водоснабжения» накануне вечером завершили запланированные мероприятия на сетях и сооружениях и начали заполнять систему водой. Сделать быстро это невозможно, так как резкое заполнение создаст мощный напор, способный спровоцировать гидроудар и повредить сети, – пояснили специалисты.

Ресурс подают на спецрежиме, который безопасен для труб. В течение дня вода по мере заполнения системы поступит и в дома жителей Советского и Кировского районов.

Подвоз воды по графику продолжается.

Напомним, что в трех районах Волгограда в эти выходные проводились плановые масштабные работы по ремонту и замене оборудования на сетях водоснабжения. Это потребовало отключения ресурса.