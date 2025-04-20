В Волгограде задержали скрывшегося с места смертельного ДТП водителя





В Волгограде задержан 18-летний водитель «Лады Приоры», который скрылся с места дорожно-транспортного происшествия в Красноармейском районе, передает V102.RU.

Как ранее сообщалось информагентством, трагедия случилась днем 19 апреля на улице Лазоревая. Юный водитель, не имеющий права управления транспортными средствами, на не зарегистрированном в установленном порядке автомобиле совершил наезд на световую опору. В результате ДТП один пассажир скончался до приезда скорой медицинской помощи, двое пассажиров с различными травмами доставлены в больницу.

- Водитель скрылся с места ДТП, впоследствии был разыскан и задержан сотрудниками Госавтоинспекции. В настоящее время по факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ. Водитель задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, - пояснили в пресс-службе регионального главка МВД.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области