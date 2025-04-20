Спорт

«Лучшие, с победой!»: «Ротор» обыграл «Тюмень» на «Волгоград Арене» со счетом 2:1

Спорт 20.04.2025 20:10
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20.04.2025 20:10


Сегодня, 20 апреля, «Ротор» на «Волгоград Арене» обыграл «Тюмень» в 29-м туре Первой лиги  со счетом 2:1. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в прекрасную погоду на стадион поболеть за свою команду пришли 14907 зрителей. Встреча началась с минуты молчания в память о 16-летнем воспитаннике спортшколы «Ротор» Максиме Семенове, который умер от сердечного приступа.

Сине-голубые с самого начала продемонстрировали свое преимущество над соперником и больше владели мячом, уже в первом тайме забив два гола. Счет волгоградцы могли открыть еще на второй минуте. Дмитрий Прищепа выкинул мяч из аута, на подборе сыграл Евгений Болотов, который ударил из-за штрафной, однако мяч пролетел выше перекладины.

Но «Ротор» действовал настойчиво, усиливая давление на оборону «Тюмени» и создав несколько неприятных моментов для гостей. Тем не менее сине-голубые долго не могли поразить ворота соперников. Старания хозяев поля увенчались успехом только на 28-й минуте. Евгений Болотов нанес удар в штрафной по воротам, мяч отлетел, и рядом с ним первым оказался Андрей Семенов, ударивший сразу после приема. Затем мяч рикошетом отскочил от игрока «Тюмени» и оказался в воротах.

Уже через десять минут «Ротор» забил второй гол, однако мяч залетел в ворота гостей после того, как выкатился за пределы поля, и он не был засчитан. Тем не менее на 42-й минуте сине-голубые все-таки добились повторного успеха. Дмитрий Прищепа попытался ударить в створ, но не вышло, после чего мяч отлетел Илье Сафронову. А тот уже технично пробил, не оставив шансов вратарю гостей. На такой позитивной ноте и с хорошим заделом 2:0 хозяева отправились в раздевалку.

Однако с первых минут второго тайма «Тюмень» показала, что намерена отыграться. Сибиряки усилили давление на сине-голубых, все чаще выбегая на чужую половину поля. «Ротор» старался реализовать контратаки, но они не совсем получались, тем более, что гости не снижали напора. На 65-й минуте был нанесен опасный удар по воротам хозяев, имелись и другие попытки добиться успеха в исполнении команды бывшего наставника волгоградского клуба Игоря Меньщикова. Хотя защита «Ротора», к сожалению, слишком много позволяла соперникам, гостям все же до поры до времени не хватало техники в завершении моментов и обычного везения.

Но в конечном итоге напор тюменцев увенчался успехом. На 83-й минуте игрок «Тюмени» Денис Ткачук, экс-футболист «Ротора», удачно замкнул навес с фланга в штрафную и черно-белые отыграли один мяч. Отметим, из уважения к своей бывшей команде Денис не стал бурно праздновать гол. А сибирские футболисты на этой положительной ноте побежали отыгрываться с новой силой. В компенсированное время у гостей, действительно, был шанс сравнять счет. Однако мяч после удара головой зафиксировал в руках голкипер Никита Чагров, выручив команду.

Болельщики в целом остались довольны игрой сине-голубых, оценив итог сегодняшней встречи в соцсетях коротко и емко - «Красавчики!», «Лучшие, с победой!». Хотя некоторые поклонники футбола и признали, что во втором тайме волгоградцы выглядели хуже, чем в первом. Но первая весенняя домашняя победа клуба, который заработал 40 очков и поднялся с девятого на восьмое место,  несомненно, придала уверенности сине-голубым, а фанатам принесла новые позитивные эмоции.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото Геннадия Гуляева (архив)

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