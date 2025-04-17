Экс-чиновник и бизнесмен Юрий Кокин стал новым главой Михайловки

Так, до 2017 года Юрий Кокин трудился на различных производственных предприятиях. С 2017 года по 2019 год являлся заместителем главы городского округа город Михайловка Волгоградской области по ЖКХ с 2019 года по 2022 год работал главой администрации Центрального района Волгограда. С марта 2022 года являлся гендиректором ООО «ВолгоЮгПроект».
Ране ИА «Высота 102» также сообщало о нюансах трудовой деятельности Юрия Кокина. При этом в опубликованной на ресурсе думы биографии Юрий Кокина отсутствует эпизод, связанный с его работой в должности руководителя дирекции службы единого заказчика-застройщика и председателя комитета по строительству администрации Волгограда. Напомним, эти вехи в деятельности нового главы Михайловки связаны с уголовным делом, которое было возбуждено в отношении него.
Напомним, после ухода Александра Тюрина с поста главы Михайловки в январе 2025 года врио руководителя муниципалитета была назначена Ольга Дьякова. Затем депутаты объявили конкурс на нового главу. Интересно, что два этапа конкурса прошли сегодня, 17 апреля, в один день. Известно, что были рассмотрены заявки четырех претендентов. При этом депутаты объявили заседание закрытым и не пустили туда прессу.
Фото газеты «Призыв»