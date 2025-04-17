Политика

Экс-чиновник и бизнесмен Юрий Кокин стал новым главой Михайловки

Политика 17.04.2025 13:38
0
17.04.2025 13:38


Сегодня, 17 апреля, в Михайловской думе Волгоградской области назвали имя главы муниципального округа. Им, как и предполагало ИА «Высота 102», стал бывший чиновник из Волгограда Юрий Кокин. В думе заявили, что Юрия Кокина избрали единогласно.
Юрию Кокину 56 лет. Он родился в Михайловке, имеет педагогическое образование, затем отучился в волгоградском институте бизнеса. Депутаты отметили, что новый глава Михайловки имеет большой управленческий опыт.  
Так, до 2017 года Юрий Кокин трудился на различных производственных предприятиях. С 2017 года по 2019 год являлся заместителем главы городского округа город Михайловка Волгоградской области по ЖКХ с 2019 года по 2022 год работал главой администрации Центрального района Волгограда. С марта 2022 года являлся гендиректором ООО «ВолгоЮгПроект».
Ране ИА «Высота 102» также сообщало о нюансах трудовой деятельности Юрия Кокина. При этом в опубликованной на ресурсе думы биографии Юрий Кокина отсутствует эпизод, связанный с его работой в должности руководителя дирекции службы единого заказчика-застройщика и председателя комитета по строительству администрации Волгограда. Напомним, эти вехи в деятельности нового главы Михайловки связаны с уголовным делом, которое было возбуждено в отношении него.
Напомним, после ухода Александра Тюрина с поста главы Михайловки в январе 2025 года  врио руководителя муниципалитета была назначена Ольга Дьякова. Затем депутаты объявили конкурс на нового главу. Интересно, что два этапа конкурса прошли сегодня, 17 апреля, в один день. Известно, что были рассмотрены заявки четырех претендентов. При этом депутаты объявили заседание закрытым и не пустили туда прессу.
Фото газеты «Призыв»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Политика
08.04.2025 16:05
Политика 08.04.2025 16:05
Комментарии

0
Далее
Политика
01.04.2025 16:42
Политика 01.04.2025 16:42
Комментарии

0
Далее
Политика
26.03.2025 17:06
Политика 26.03.2025 17:06
Комментарии

0
Далее
Политика
20.03.2025 21:10
Политика 20.03.2025 21:10
Комментарии

0
Далее
Политика
18.03.2025 21:18
Политика 18.03.2025 21:18
Комментарии

0
Далее
Политика
14.03.2025 17:50
Политика 14.03.2025 17:50
Комментарии

0
Далее
Политика
14.03.2025 11:00
Политика 14.03.2025 11:00
Комментарии

0
Далее
Политика
13.03.2025 19:19
Политика 13.03.2025 19:19
Комментарии

0
Далее
Политика
13.03.2025 15:45
Политика 13.03.2025 15:45
Комментарии

0
Далее
Политика
12.03.2025 10:39
Политика 12.03.2025 10:39
Комментарии

0
Далее
Политика
05.03.2025 19:24
Политика 05.03.2025 19:24
Комментарии

0
Далее
Политика
19.02.2025 12:53
Политика 19.02.2025 12:53
Комментарии

0
Далее
Политика
18.02.2025 19:03
Политика 18.02.2025 19:03
Комментарии

0
Далее
Политика
17.02.2025 13:41
Политика 17.02.2025 13:41
Комментарии

0
Далее
Политика
17.02.2025 10:12
Политика 17.02.2025 10:12
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:24
Робот-хирург приступает к работе в НИИТОН СГМУСмотреть фотографии
16:04
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда в целях безопасностиСмотреть фотографии
15:52
Волгоградский облсуд представил книгу памяти к юбилею Великой ПобедыСмотреть фотографии
14:58
Кассация подтвердила приговоры застройщикам ЖК «Парк Европейский» в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:10
Волгоградская область передала в зону СВО броневики «Сармат» и другую техникуСмотреть фотографии
13:41
В Волжском оперативники накрыли интим-салон с юными массажисткамиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:38
Экс-чиновник и бизнесмен Юрий Кокин стал новым главой МихайловкиСмотреть фотографии
13:18
Волгоградцам показали один день из жизни пластиковой бутылкиСмотреть фотографии
12:48
Столб черного дыма у ГСК на Спартановке напугал волгоградцевСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
Новые льготы семьям участников СВО утвердила Волгоградская облдумаСмотреть фотографии
12:18
Андрей Бочаров провел онлайн-прием гражданСмотреть фотографии
12:05
Волгоградские баскетболисты выиграли финал ЮФО «Локобаскет - Школьная лига»Смотреть фотографии
11:58
Мощная магнитная буря накрыла Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:38
Т2 завершила тестирование полностью отечественных SIM-карт «Микрона»Смотреть фотографии
11:27
В Волгограде волонтеры спасают орлана-белохвоста с переломом позвоночникаСмотреть фотографии
11:01
Бывший волгоградский чиновник с богатым прошлым может возглавить МихайловкуСмотреть фотографии
10:46
Как с помощью рекламных технологий увеличить поток соискателей в компаниюСмотреть фотографии
10:12
Боец ММА Джефф Монсон отработал пару приемов с волгоградскими подросткамиСмотреть фотографии
10:06
В Волгограде потушили пожар в ресторане «Шафран»Смотреть фотографииCмотреть видео
09:40
Волгоградцам рассказали, как вернуть ошибочный платеж за электроэнергиюСмотреть фотографии
09:33
В ЦБ озвучили условия для повышения ключевой ставкиСмотреть фотографии
08:40
Волгоградстат вычислил продукт-рекордсмен по подорожаниюСмотреть фотографии
07:36
Три вида топлива подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:27
«Здесь есть аура, атмосфера и сила»: В Волгограде стартовало первенство России по дзюдо Смотреть фотографии
06:37
Волгоградские экологи спасают реликтовый вид выхухолейСмотреть фотографии
21:21
Участникам СВО помогут открыть свой бизнесСмотреть фотографии
20:53
В Волгограде скоропостижно умер реаниматолог Григорий ЦинкерманСмотреть фотографии
20:11
«Нагадил и смылся»: проложивший сеть незаконной канализации волгоградец предстал перед судомСмотреть фотографии
19:52
«В рубашке родились»: в массовом ДТП на Третьей продольной чудом никто не пострадалСмотреть фотографии
19:18
Ростехнадзор разрешил зажечь после ремонта Вечный огонь в ВолгоградеСмотреть фотографии
 