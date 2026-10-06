



В Дубовском районе Волгоградской области полицейские по горячим следам задержали домушника. Мужчина обокрал тайник с золотом в летней кухне одного из подворий села Давыдовка. Сумма ущерба составила порядка 39 тыс. рублей.

По версии следствия, злоумышленник, скрывшись с места преступления, попытался замести следы, сменив номер телефона, а затем и реализовав украшения, однако уйти от правоохранителей у него не вышло.

- В ходе предварительного следствия была установлена причастность Дмитрия К. к совершению преступления, в связи с чем он 2 октября 2026 года был задержан в порядке ст. 91, 92 УПК РФ, - уточнили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Отметим, домушнику вменяется п. п. «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. По ходатайству следствия мужчине была избрана судом мера пресечения в виде заключения под стражу до 2 ноября 2026 года.

Фото из архива ИА «Высота 102»