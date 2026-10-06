



С 6 по 26 октября в Волгоградской области изменится расписание пригородного поезда №6491 Волгоград-1 – Арчеда. Как пояснили в пресс-службе ПривЖД, причиной корректировок в расписании стал ремонт железнодорожных путей.

Со станции Волгоград-1 поезд будет отправляться по действующему расписанию в 8:20, а прибывать на конечную станцию Арчеда в 11:00 – на 7 минут позже обычного.

В компании просят внимательно следить за изменениями в расписании. Уточнить информацию о движении пригородных поездов и правилах перевозок можно на информационных стендах билетных касс, а также на официальном сайте пригородной компании АО «Волгоградтранспригород» и приложении ПривЖД.