Кремль начал подготовку к прямой линии с Путиным

В Кремле приступили к подготовке прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

– Мы активно пользуемся нейросетями. Кстати, в этом году мы уже тоже приступили к подготовке к прямой линии, – сказал он.

Песков отметил, что для обработки вопросов граждан будут использовать искусственный интеллект, в том числе нейросеть Сбербанка. По его словам, за это время она «существенно повзрослела» и позволит обрабатывать ещё большее количество обращений. Дата прямой линии будет анонсирована позже.

Фото: пресс-служба Кремля