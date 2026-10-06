Поезда под Волгоградом пустят в обход из-за капремонта путей

Стартовал капитальный ремонт пути на перегоне Палласовка – Цветочный в Волгоградской области. Как сообщили в Приволжской железной дороге, он расположен на неэлектрифицированном однопутном участке Верхний Баскунчак – Красный Кут в Палласовском районе.
Общая протяжённость обновлённых путей составит 17,6 км, также железнодорожники обновят два железнодорожных переезда и два моста.
Движение пассажирских поездов в моменты закрытия однопутного перегона будет осуществляться в объезд по специально разработанному графику, добавили в организации.
Фото ПривЖДСегодня t.me