Двоих школьников-зацеперов поразило током на ж/д станции в Ростове





Двое ростовских школьников попали в больницу после удара током на крыше ж/д вагона. Как сообщает Привет-Ростов, подростки забрались на состав на станции Первомайская, чтобы прокатиться. После разряда тока их госпитализировали.

По информации издания, пострадавшие – ученики ростовской школы №86. По предварительным данным, после занятий подростки, учащиеся разных классов, отправились на станцию на улице Пескова и решили прокатиться на поездах, выбрав один из самых опасных способов передвижения – зацепинг.

Когда подростки поднялись на вагон, их обоих поразило разрядом тока. В настоящее время информация о характере полученных травм и текущем состоянии подростков не раскрывается. Медики продолжают наблюдать за их состоянием.