Жители Красноармейского района Волгограда много часов вынуждены ждать приема к терапевту в огромной очереди, предварительно выстояв около часа в регистратуре. Об этом сообщают волгоградцы в соцсетях, сопровождая свои посты фотографиями таких очередей.

– В прошлый понедельник мой муж просидел в очереди к терапевту с ОРВИ более шести часов. Сегодня туда пришла я с температурой в 8:40 и вышла из поликлиники в 15:30. Из них 40 минут в очереди в регистратуре, – рассказывает местная жительница. – Рядом наблюдала также огромную очередь на сдачу крови. Двоим так и не удалось ее сдать. Им сказали приходить завтра, так как кончились пробирки.

По ее словам, в одной очереди к терапевту сидят не только температурящие пациенты, но и люди после операций, а также те, которым просто нужно закрыть больничный. Местные жители утверждают, что такую толкучку они ранее не видели даже в старом здании поликлиники №16.

В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что взяли данную ситуацию в лечебном учреждении на контроль.

– Дополнительно сообщаем, что в учреждении организовано разделение потоков пациентов и предусмотрены отдельные входы для лиц с повышенной температурой. В связи с увеличением числа заболевших могут возникать очереди к врачам. Пациенты, которые чувствуют себя плохо и имеют повышенную температуру, могут вызвать врача на дом, – прокомментировали жалобы волгоградцев в облздраве. – Помимо экстренных, в поликлинике также обслуживаются плановые пациенты, из-за чего могут возникать очереди в регистратуру и скопления людей в коридорах. Отметим, что лабораторные исследования продолжают проводиться.

Напомним, что новое пятиэтажное здание поликлиники №16 в Красноармейском районе Волгограда на тысячу посещений в смену было открыто для посетителей в начале 2026 года. Тогда сообщалось, что в этом учреждении можно получить широкий спектр медуслуг: терапия, неврология, кардиология, гастроэнтерология, эндокринология, офтальмология, оториноларингология, гериатрия, хирургия, урология и онкология. А также пройти медосмотры различных видов. В штате поликлиники состояло более 150 врачей и среднего медицинского персонала.

Фото из архива V102.RU