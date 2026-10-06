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Спорт

После третьего тура чемпионата Волгоградской области Нехаево вырвалось вперёд

Спорт 06.10.2026 14:10
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06.10.2026 14:10


В матчах третьего тура чемпионата Волгоградской области по футболу среди команд второй группы не обошлось без неожиданностей: один из фаворитов оступился, довольствовавшись ничьей, а лидерство захватило Нехаево.

Нехаево (Нехаевский район) – «Ротор‑Сталинград» (Волгоград) – 3:1 (2:0)

3 октября, 14:00. Стадион «Олимп». 100 зрителей.

Хозяева с первых минут взяли инициативу в свои руки и уверенно контролировали ход встречи. К перерыву счёт уже был 2:0, а во втором тайме «Нехаево» продолжило давить. Лишь на последней минуте «Ротор‑Сталинград» смог избежать крупного поражения, забив гол престижа и сократив счёт до 3:1.

СШ «Ротор‑2008» (Волгоград) – Хутор Киреев (Ольховский район) – 4:1 (2:0)

4 октября, 14:00. Стадион «Пищевик». 50 зрителей.

Волгоградцы не оставили сопернику шансов: ещё до перерыва они оформили комфортное преимущество в два мяча. Кульминацией матча стал четвёртый гол, забитый на 90+6‑й минуте компенсированного времени – он окончательно подвёл черту под крупной победой.

«Динамо» (Николаевск) – Аксай (Котельниково) – 1:1 (0:1)

4 октября, 15:00. Стадион им. Малышева. 150 зрителей.

Эта встреча получилась самой нервной. Гости открыли счёт ещё в первом тайме и долго удерживали преимущество. Хозяева смогли отыграться лишь за 10 минут до финального свистка, вырвав ничью в напряжённой концовке. 

В турнирной таблице лидирует Нехаево: 9 очков после трёх туров. На втором месте идёт николаевское «Динамо» – 7 очков. Замыкает тройку «СШ «Ротор»-2008, набравший первые очки – 3.

Александр Веселовский

Фото: «Нехаевские вести.ru»

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