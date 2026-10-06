



Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области приняли участие в линейке «Вахта памяти» в школе села Новая Полтавка, носящей имя майора Александра Кораблёва. Как сообщает ИА «Высота 102», траурное мероприятие состоялось в день 25-летия со дня гибели офицера ФСБ.

Напомним, Александр Кораблёв погиб 5 октября 2001 года, выполняя задачи контртеррористической операции по восстановлению конституционного строя и правопорядка в Чеченской Республике.

Он родился и окончил школу в селе Новая Полтавка Старополтавского района Волгоградской области. В 1995 году получил диплом Волгоградского педагогического института и вернулся в родную школу учителем. С 1996 года служил в органах госбезопасности.

В 2000 году перспективного офицера направили в служебную командировку в Чечню, где он неоднократно участвовал в спецоперациях по освобождению заложников, изъятию оружия и боеприпасов.

5 октября 2001 года Кораблёв возглавил оперативную группу, выехавшую на разведку местности. При подъезде к Керла-Юрт Грозненского района автомобиль подорвался на управляемом фугасе и попал под обстрел. Двое сотрудников, включая командира, получили тяжелые ранения. Бойцы заняли круговую оборону и вступили в бой – подоспевшие силы рассеяли банду. От полученных ран офицер скончался на месте столкновения.

За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные в борьбе с преступностью, а также за смелые и решительные действия при исполнении воинского долга Александр Кораблёв указом Президента Российской Федерации награждён орденом Мужества посмертно. Похоронен на кладбище села Новая Полтавка.