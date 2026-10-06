



6 октября председатель СК России Александр Бастрыкин отреагировал на просьбу о помощи жильцов бывшего общежития железнодорожников на ул. Слепцова в Советском районе Волгограда. Руководитель затребовал доклад по ситуации с разрушением дома, затоплением подвала, неисправностью коммунальных систем и отсутствием питьевой воды.

- По доводам обращения следственными органами СК России по Волгоградской области организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), - говорится в сообщении Следкома.

Александр Бастрыкин затребовал у региональных следователей доклад об итогах предварительной проверки, а также о мерах, предпринятых для восстановления законных прав волгоградцев.

Напомним, о патовой ситуации в общежитии редакция ИА «Высота 102» ранее сообщала неоднократно. Жильцы дома вынуждены находиться в помещениях, которые в любой момент могут обрушиться. Фасад дома пошёл волнами. Из-за деформации из стен прямиком на головы жильцов вываливаются кирпичи. Ситуацию усугубляет затопленный на протяжении многих месяцев подвал. Толщина водяного покрова здесь доходит без малого до двух метров. По информации собственников, из-за колоссального объёма воды разрушение дома существенно ускорилось. Внутри стены покрылись трещинами, а из дверных проёмов начали выходить деревянные косяки. Крыша покрылась трещинами с расхождение до 3-5 см.

Кроме того, к зиме здание подошло неподготовленным. В частности, стояки в местах общего пользования были выведены из строя, а на лестничных площадках полностью демонтированы отопительные приборы.

В таком состоянии дом предстал перед журналистами в середине сентября. К концу же месяца, после начала проверки Следственного комитета, коммунальщики поспешили приступить к откачке воды в подвале. Однако для этого дом был полностью лишён питьевой воды. Работы растянулись на пять дней, однако подвоз воды в дом организован не был.

После того как 5 октября собственники записали видеообращение к Александру Бастрыкину, в этот же день, поздним вечером подача воды в экс-общежитие была возобновлена. Однако это вновь усугубило ситуацию в подвале, который осушить коммунальщикам так и не удалось.

К вечеру 6 октября руководство управляющей компании поспешило отрапортовать в надзорные органы об устранении аварийной ситуации в подвале. Так, в прокуратуру Советского района Волгограда была направлена информация о том, что подвал дома был полностью осушен, что позволило ликвидировать течь. Однако собственники эту информацию не подтверждают. По их данным, коммунальщики могут искажать реальную картину происходящего на объекте.

- Я весь день была на работе, но по информации соседей никто так и не приезжал. Вода как стояла в подвале, так и стоит. Никакие работы не производились. У нас вообще с субботы никого не было из слесарей. Боюсь, что предоставленная в надзорные органы информация недостоверна. Таким образом обслуживающая организация может пытаться избежать ответственности после столь пристального внимания контролирующих структур, - подчеркнула жительница дома Лариса Малахова.

Отметим, редакция продолжает держать ситуацию в многоквартирном доме под контролем.

Фото: Следком