



Поисковые отряды Волгоградской академии МВД России «Наследники Победы» и «Донбасс» приняли участие в торжественном открытии Межрегиональной поисковой экспедиции студенческих отрядов «XV студенческая Вахта Памяти: Северо-Западный фронт» в Псковской области. В мероприятии задействованы более 70 поисковиков из 20 регионов России.

Работы ведутся на месте немецкого пересыльного лагеря для советских военнопленных Дулаг 100 и его филиала в деревне Колотушино — одного из крупнейших на Северо-Западном фронте, куда привозили пленных со всего СССР. Многие погибшие там до сих пор считаются пропавшими без вести.

Найденные в ходе экспедиции останки будут использованы в проекте Волгоградской академии МВД России «Из Забвения в Бессмертие». Экспедиция продлится до 19 октября и проходит в рамках федерального проекта «Без срока давности».

Фото: Волгоградская академия МВД