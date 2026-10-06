



Эксперты федеральных рекрутинговых агентств hh.ru и Talantix поделились результатами исследования причин, которые мешают волгоградцам трудоустроиться на работу. По информации специалистов, чаще всего работодатели отказывают в приёме из-за отсутствия у соискателей соответствующих компетенций. Такой ответ озвучен кадровиками в 45,4% случаев.

Также в пятёрку причин вошли: неподходящие условия работы – 7,4%, отказ нанимателя – 6,7%, отсутствие реакции на предложение соискателя – 6,4%. Кроме того, в 6,1% компании оказались соискателям попросту неинтересны.

Отметим, чаще всего перестают выходить на связь соискатели рабочих профессий. Представители же интеллектуального труда обращают внимание на уровень заработной платы.

Фото из архива ИА «Высота 102»