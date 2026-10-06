Новым постояльцем зооцентра «Дино» в Волгоградской области стал гималайский медведь по кличке Шаман, которого все ласково называют Боней. Мишка – бывший цирковой артист из Ярославской области, который «осиротел» из-за болезни своего дрессировщика.





Напомним, о транспортировке медведя в зооцентр «Дино» ранее в своих соцсетях сообщил кипер Татик Шермамадов. Дрессировщик медведя перенес тяжелую операцию и больше не смог ухаживать за зверем. Мишку забрали из ярославской деревни и доставили в грузовом фургоне в Волгоградскую область.

Известно, что по паспорту гималайский медведь является Шаманом, но в жизни его все ласково называют Боней или Бонечкой. Ему примерно 12-14 лет, что является зрелым возрастом для медведя.

Сотрудники зооцентра показали, как Боня осваивается на новом месте. В просторном вольере у медведя есть настоящее дерево, которое он обнюхивал и обнимал, но залезть на него пока не решился.

Видео: зооцентр «Дино» / vk.ru