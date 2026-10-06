



В Волгограде вековой юбилей отметила ветеран нефтеперерабатывающего производства и труженик тыла Любовь Максимовна Шуваева. Свой 100-й день рождения она встретила в кругу близких, а поздравить юбиляра приехали представители Волгоградского НПЗ ЛУКОЙЛа.

Любовь Максимовна родилась в непростое время и прошла через испытания, которые выпали на долю её поколения. Воспоминаниями о пережитом она поделилась с гостями, и в её рассказе – не только боль утрат, но и удивительная стойкость, вера и умение радоваться малому.

«Нет ничего страшнее войны»

Эти слова принадлежат Любови Максимовне. Ее детство, как и детство ее сверстников, оборвалось с началом Великой Отечественной. Когда в ее родное село Дубовый Овраг вошли немцы и румыны, ей было всего 15 лет.

По воспоминаниям волгоградки, оккупанты стояли в селе месяц, ходили по дворам в поисках еды.

– Я помню, как мы прятались от них, как они по дворам ходили, что поесть искали. К нам в дом зашел один немец и говорит: «Давай яйца, курка и полез в погреб. А мама под лестницей банку масла спрятала. Мы все молились: Господи, заслепи его! Страху натерпелись, но Бог сберег нас. Не нашел немец масло, – вспоминает сегодня Любовь Максимовна.

Позже была эвакуация в Чёрный Яр. До Светлого Яра добирались на подводе, выделенной на пять семей, а затем переправлялись за Волгу на барже, которую бомбили немцы. С собой удалось взять лишь подушку и чугунок – всё хозяйство пришлось бросить. Таких, как они, были тысячи, вспоминает Любовь Максимовна.

Когда в феврале 1943 года немцев разбили под Сталинградом, семья вернулась в родное село. Дом уцелел, хоть и был частично разрушен. Любе шёл семнадцатый год, а за плечами было лишь пять классов школы. Снова пришёл голод – собирали колоски на полях, ошелушивали ячмень и несли домой. Отец, мобилизованный, охранял мосты, мать работала санитаркой в больнице.

Война ещё продолжалась, и подростки с мая по осень трудились в полях: сажали, пололи, поливали, собирали урожай. Ближе к концу войны Любовь Максимовну распределили на элеватор во Второй Волгоград, который к тому времени отремонтировали после Сталинградской битвы. Она работала транспортерщицей, а затем её отправили на короткие курсы – проявив способности к счёту, она стала весовщиком. На элеваторе её и застала радостная весть о победе:

– Помню, пришли на работу, на две смены, а нас домой отпускают. Что такое? Что случилось? Идите, говорят, война закончилась. Это было счастье для всех.

Начало династии





Послевоенные годы были нелегкими. Любовь Максимовна работала в питомнике Красноармейского района, затем на кирпичном заводе. Там она познакомилась с Михаилом Шуваевым, с которым и создала семью. В 1968 году супруг устроился на Волгоградский НПЗ, где 29 лет трудился машинистом на 13-й установке. Сама Любовь Максимовна пришла на завод 7 июня 1965 года – эту дату она помнит до сих пор. В ту пору предприятию было всего восемь лет, вокруг шла стройка, работа была непростой, но завод она вспоминает с теплотой. В 1981 году Любовь Максимовна вышла на заслуженный отдых.

Сегодня волгоградца живёт с младшей дочерью, которая также отдала Волгоградскому НПЗ 40 лет, работая в лаборатории. Любовь Максимовна вырастила троих детей, у неё четверо внуков и трое правнуков. Большинство из них разъехались по другим городам, но бабушку Любу любят, уважают и часто звонят. Дочь говорит, что мама очень добрая – и, видимо, именно доброе сердце и есть секрет её долгой, хоть и непростой жизни.

Поздравить со 100-летием Любовь Максимовну Шуваеву приехали руководство завода, представители профсоюзной организации и молодёжь. Юбиляру вручили подарки, пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни. Примечательно, что в этом году 35-летний юбилей отмечает и компания ЛУКОЙЛ, а в следующем году 70 лет исполнится Волгоградскому НПЗ.

Фото из архива Шуваевой Л.М.