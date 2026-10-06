В аппарат уполномоченного по правам человека в Волгоградской области обратилась жительница Быковского района с жалобой на бездействие судебных приставов.

Женщина сообщила, что ещё в июне 2026 года районный суд установил отцовство гражданина К. и постановил взыскать с него алименты на содержание сына.

– Однако, несмотря на направление исполнительного листа в Быковское РОСП, взыскание так и не началось. Совместная проверка с надзорными органами показала, что исполнительный лист не был своевременно передан в бухгалтерию по месту работы должника, – рассказали в аппарате Уполномоченного.

После вмешательства правозащитников задолженность по алиментам была погашена.