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Экономика

Волгоградцы накупили еды и товаров на 563 миллиарда

Экономика 06.10.2026 11:57
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06.10.2026 11:57


В Волгоградской области оборот розничной торговли за январь-август вырос до 563,2 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 6,3% в сопоставимой оценке, сообщили в Волгоградстате. 

Продуктов питания, включая напитки, и табачных изделий населению области реализовано на 248,1 млрд рублей. Это на 6,6% больше, чем за январь-август прошлого года. На покупку непродовольственных товаров волгоградцы потратили  315,1 млрд рублей (рост 6,1%). Больше всего волгоградцы покупали непродовольственных товаров - 55,9% от общего оборота. Остальное приходится на еду.

Из хозяйствующих субъектов, формирующих оборот розничной торговли, 64%, приходится на крупный бизнес. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых в товарообороте составила 33%.  А рынки и ярмарки занимают 3% в общем обороте розничной торговли. 


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