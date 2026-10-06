Волгоградцы накупили еды и товаров на 563 миллиарда





В Волгоградской области оборот розничной торговли за январь-август вырос до 563,2 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 6,3% в сопоставимой оценке, сообщили в Волгоградстате.

Продуктов питания, включая напитки, и табачных изделий населению области реализовано на 248,1 млрд рублей. Это на 6,6% больше, чем за январь-август прошлого года. На покупку непродовольственных товаров волгоградцы потратили 315,1 млрд рублей (рост 6,1%). Больше всего волгоградцы покупали непродовольственных товаров - 55,9% от общего оборота. Остальное приходится на еду.

Из хозяйствующих субъектов, формирующих оборот розничной торговли, 64%, приходится на крупный бизнес. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых в товарообороте составила 33%. А рынки и ярмарки занимают 3% в общем обороте розничной торговли.



