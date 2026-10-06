



В Волгограде, Урюпинске, а также в Быковском, Даниловском, Еланском, Жирновском, Клетском, Котовском, Николаевском, Новониколаевском, Октябрьском, Руднянском, Чернышковском районах Волгоградской области принято решение о подаче отопления в жилищный фонд и объекты социальной сферы. Как сообщили в областном комитете ЖКХ, в 9 муниципалитетах — Волгограде, Урюпинске, Быковском, Даниловском, Жирновском, Клетском, Котовском, Николаевском, Руднянском районах — тепло уже подается.

По информации на 6 октября, отапливаются 37 школ, 66 детсадов и 10 больниц и других объектов здравоохранения.

Напомним, отопительный период должен начинаться при условии среднесуточной температуры ниже +8 °C в течение пяти суток. Но решение о начале подачи ресурса принимают власти районов и городов. Власти Волгограда сообщили о подтопке соцобъектов еще 1 октября. А в администрации Урюпинска объявили о начале отопительного сезона сегодня, 6 октября.



