Юрий Кокин – человек с богатой биографией. В середине двухтысячных годов он начинал свою карьеру в администрации Михайловского района, потом перебрался в Волгоград, где также устроился в структуры органов власти. И стал директором службы заказчика-застройщика администрации города. В 2017 году он сел на скамью подсудимых, будучи в должности председателя комитета по строительству администрации Волгограда. Следствие установило, что в декабре 2015 года Кокин, являясь директором службы заказчика-застройщика, и Карбаинов, будучи его заместителем, знали, что ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг» не выполнило работы по озеленению объекта строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом и плавательными бассейнами по улице Молодежной в Кировском районе». Чтобы фиктивно соблюсти срок ввода в эксплуатацию, они подписали акты выполненных работ с завышенными объемами по озеленению. В результате в адрес «ЭнергоСтройИнжиниринг» было необоснованно перечислено из бюджета 1,6 млн рублей.
Однако уголовное дело в отношении Кокина и Карбаинова летом 2017 года прекратили. Основанием послужило полное признание вины, впервые совершенное преступление, а также полное погашение ущерба муниципалитету. Кроме того, каждому был назначен судебный штраф в 35 тысяч рублей.
Но Юрий Кокин после этого процесса не потерялся. После увольнения из комитета строительства, он около двух лет трудился заместителем главы Михайловки. А в ноябре 2019 года возглавил администрацию Центрального района, откуда ушел в 2022 году. Сам он объяснял, что ему поступило предложение занять руководящую должность в новой волгоградской компании.
- Это новое интересное направление. Конечно, немного грустно расставаться с командой, которая сложилась в администрации города, района, но для меня это новая ступенька на пути личностного роста, поэтому я решил сделать этот шаг. Из Волгограда никуда не уезжаю и планирую и дальше работать на его благо, но уже в новом статусе, - так он комментировал свою отставку.
Как оказалось, Юрий Кокин стал руководителем коммерческой компании «ВолгоЮгПроект», занимающейся проектированием и строительством объектов. В октябре 2023 года компания бывшего чиновника получила контракт на строительство патологоанатомического бюро в Михайловке.
В случае, если депутаты отдадут предпочтение Кокину, он может возглавить администрацию Михайловского муниципального округа.
Напомним, должность главы муниципалитета стала вакантной после стремительного увольнения в январе этого года Александра Тюрина. Сейчас в статусе врио главы трудится его заместитель Ольга Дьякова.
Некоторое время назад депутаты объявили конкурс по выборам нового главы округа. Именно они назовут имя руководителя муниципалитета.
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