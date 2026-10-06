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Общество

Двое младенцев экстренно переведены из Волгограда в Москву из-за опухолей

Общество 06.10.2026 21:00
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06.10.2026 21:00


В Волгограде специалисты областной детской клинической больницы смогли оперативно выявить опасные новообразования у младенцев. С просьбой о помощи к медикам практически одновременно обратились родители сразу двух малышей.

Основные симптомы не предвещали влияние новообразований, однако благодаря бдительности врачей, направивших малышей на дополнительное обследование, вскрывшее патологию нервной системы.

- В ходе обследования была выполнена нейросонография — ультразвуковое исследование головного мозга через большой родничок. Исследование позволило выявить признаки объемного образования. В тот же день ребенку провели магнитно-резонансную томографию головного мозга, которая подтвердила наличие новообразования, - подчеркнули в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Маленький пациент был экстренно переведён в 7-ю больницу, где врачи подготовили ребёнка и направили для лечения в Москву.

Отметим, схожая ситуация выявилась через несколько дней и у ещё одного малыша. У ребёнка наблюдалась нехватка веса и отсутствие аппетита. Учитывая уже имеющейся опыт, врачи также назначили углубленное обследование, которое вновь вскрыло образование в головном мозге. Ребёнок также был направлен на лечение в один из ведущих медицинских центров страны.

Фото: комитет здравоохранения Волгоградской области

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