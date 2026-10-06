212 соцобъектов Волгограда обогреют первыми





С 1 октября от руководителей учреждений образования, здравоохранения и других социальных учреждений поступило 212 заявок на подачу тепла. Об этом сообщили в администрации Волгограда. Работы проводятся по мере их исполнения.

Напомним, в Волгограде 1 октября было принято решение о начале подтопки соцобъектов. Такая мера позволяет обеспечить комфорт в социальных учреждениях, не дожидаясь официального старта отопительного сезона для жилого фонда, который по нормативам начинается позднее.

При этом готовность объектов образования и здравоохранения к приему тепла составляет 100%, заверили в мэрии.

Напомним, как сообщалось, власти Урюпинска объявили о старте отопительного сезона сегодня, 6 октября.