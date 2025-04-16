В Волгоградской области перед судом предстанет 36-летний водитель грузовика «МАЗ», который летом прошлого года спровоцировал массовое ДТП в Камышинском районе. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, вину обвиняемый не признает. Уголовное дело направлено в Камышинский городской суд для рассмотрения.

Напомним, что смертельное ДТП произошло 10 августа 2024 года на 529 км автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград». Водитель автомобиля «МАЗ» с полуприцепом при обгоне выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Toyota RAV4, которая двигалась во встречном направлении. От удара иномарку развернуло и она вылетела на встречную полосу, где столкнулась еще Toyota Camry и большегрузом Volvo.

В результате этого массового ДТП 7-летняя пассажирка Toyota Camry от полученных травм скончалась на месте происшествия, а 43-летний водитель этой автомашины получил тяжкие телесные повреждения. Тогда сообщалось, что в этом происшествии пострадали пять человек.

В отношении водителя «МАЗа» было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области