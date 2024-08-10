В Камышинском районе Волгоградской области выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб ребенок и еще пять человек пострадали. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области на 529-м километре трассы Р-228 "Сызрань - Саратов-Волгоград" столкнулись четыре автомобиля.





– 10 августа в 15.40 водитель МАЗа в нарушение дорожной разметки выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota RAV4. После этого Toyota RAV4 во время неуправляемого заноса столкнулась с Toyota Camry и Volvo. В результате ДТП пятеро человек доставлены в городскую больницу Камышина, на месте от полученных травм скончался несовершеннолетний ребенок, – сообщили в главке полиции. – В настоящее время на трассе работают следственно-оперативная группа, экипажи Госавтоинспекции, автотехники.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

– Движение по автодороге осуществляется в штатном режиме, – сообщают в ГУ МВД.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области