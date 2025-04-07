Под Волгоградом на берегу реки рыбаки нашли труп женщины

Происшествия 07.04.2025 14:33
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07.04.2025 14:33
Во Фроловском районе на берегу реки Арчеда нашли тело женщины. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, о страшной находке стало известно накануне, 6 апреля.
В СУ СК по Волгоградской области пояснили, что тело нашли рыбаки напротив дома №6а по ул. Нахимова. На вид неизвестной женщине 35-40 лет. На теле не было обнаружено телесных повреждений и признаков насильственной смерти.
Между тем, местные жители предполагают, что погибшая – местная жительница, имевшая инвалидность.
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