Расследования

Суд обязал волгоградца заплатить за незаконную вырубку 25 черных тополей

Расследования 26.03.2025 12:40
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26.03.2025 12:40


Советский районный суд Волгограда обязал местного жителя выплатить ущерб, причиненный лесному фонду в результате вырубки 25 черных тополей. Как сообщили V102.RU в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, мужчина совершил правонарушение на территории Среднеахтубинского лесничества. Ущерб, причиненный его действиями, составил 339 тысяч рублей. 

Иск в суд подал природоохранный прокурор с целью устранения выявленных нарушений и взыскания ущерба. Его требования были удовлетворены. Лесоруб обжаловал решение в апелляционной инстанции, но потерпел неудачу - решение оставили в силе. После этого ему пришлось исполнить судебное решение и возместить ущерб в полном объеме. 

Фото V102.RU (архив)

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