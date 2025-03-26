Суд обязал волгоградца заплатить за незаконную вырубку 25 черных тополей

Советский районный суд Волгограда обязал местного жителя выплатить ущерб, причиненный лесному фонду в результате вырубки 25 черных тополей. Как сообщили V102.RU в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, мужчина совершил правонарушение на территории Среднеахтубинского лесничества. Ущерб, причиненный его действиями, составил 339 тысяч рублей.

Иск в суд подал природоохранный прокурор с целью устранения выявленных нарушений и взыскания ущерба. Его требования были удовлетворены. Лесоруб обжаловал решение в апелляционной инстанции, но потерпел неудачу - решение оставили в силе. После этого ему пришлось исполнить судебное решение и возместить ущерб в полном объеме.

Фото V102.RU (архив)