Под Волгоградом оштрафовали лихача, сбившего школьницу на переходе





В Михайловке Волгоградской области привлекли к административной ответственности лихача, сбившего на пешеходном переходе 10-летнюю девочку. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчине спустя полгода после аварии было назначено административное наказание.

Напомним, ДТП произошло 19 сентября в 13:10. Водитель, находясь за рулём Daewoo Matiz, двигаясь по ул. Коммуны в сторону ул. Республиканской, совершил наезд на школьницу. Ребёнок пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу.

После произошедшего девочке потребовалась медицинская помощь. Прибывшие на место аварии врачи госпитализировали её в больницу, где были диагностированы повреждения средней степени тяжести.

По версии следствия, наезд произошёл из-за нарушения водителем скоростного режима.

- Управляя автомобилем Daewoo Matiz, мужчина нарушил правила дорожного движения, развив скорость, не обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, - приводит позицию следствия пресс-служба Михайловского районного суда.

В свою очередь обвиняемый вину свою не признал, настаивая, что передвигался со скоростью 40 км/ч, а авария произошла по вине самого ребёнка. Девочка якобы неожиданно выбежала на дорогу, мужчина ударил по тормозам, но в сложившейся ситуации уже не смог ни на что повлиять.

Отметим, решением суда водитель всё же был признан виновным. В рамках ст. 12.24 КоАП РФ ему предстоит выплатить штраф в размере 20 тыс. рублей. Приговор может быть обжалован.