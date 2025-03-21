К году тюрьмы приговорили вонзившую нож в сожителя волгоградку





В Михайловском районе Волгоградской области осудили 34-летнюю местную жительницу. Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградка из-за обиды ударила ножом прилёгшего отдохнуть сожителя.

- Между фигуранткой уголовного дела и ее 43-летним сожителем в ночь на 1 января 2025 года произошла ссора, в ходе которой мужчина оскорбил свою возлюбленную. В ответ женщина взяла кухонный нож и ударила сожителя в область грудной клетки, когда тот лежал на диване, - сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Когда мужчина начал истекать кровью, гражданская жена пришла в чувства и испугалась содеянного. Чтобы спасти пострадавшего, она вызвала скорую помощь. Лишь благодаря прибывшим врачам волгоградца удалось откачать.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Напавшей грозило до десяти лет лишения свободы.

Отметим, решением суда женщина была приговорена к 1 году 3 месяцам тюрьмы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима. Приговор может быть обжалован.