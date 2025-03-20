В Волгоград доставили пострадавших в ДТП двоих малышей и их маму

В больницу №7 Волгограда доставили двоих 2-летних девочек и их маму, которые накануне пострадали в ДТП в Новониколаевском районе области.

- Состояние одного ребенка и мамы удовлетворительное, состояние второго ребенка средней степени тяжести, - рассказали V102.RU сегодня, 20 марта, в комитете здравоохранения Волгоградской области.

В Урюпинской ЦРБ продолжают лечение двое мужчин, которых также доставили накануне с места ДТП. Это 42-летний водитель «Нивы» и его 25-летний пассажир.





Мама пострадавшего молодого мужчины сообщила информагентству, что у ее 25-летнего сына перелом позвоночника в нескольких местах, при этом в реанимацию его почему-то не забирают. Женщина утверждает, что состояние ее сына тяжелое. Врачи с пониманием относятся к переживаниям матери, но дают более оптимистичную информацию.

- Состояние средней степени тяжести, стабильный, необходимости перевода пациента в реанимацию нет. Тактика лечения определяется совместно с травматологами областного центра, - поясняют в облздраве.

Напомним, что столкновение Kia и «Нивы» произошло 19 марта в Новониколаевском районе на 9 км автодороги «Новониколаевский-Мирный». От удара иномарка улетела в кювет и перевернулась на крышу. Пострадали пять человек.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области / прокуратуры Волгоградской области