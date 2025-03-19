Происшествия

Стало известно состояние пострадавших в ДТП с детьми в Волгоградской области

Происшествия 19.03.2025 17:14
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19.03.2025 17:14


В Новониколаевском районе Волгоградской области в ДТП, по данным облздрава, пострадали не четыре, а пять человек. Они находятся в Урюпинской ЦРБ, а одного пострадавшего - ребенка - готовят для транспортировки в Волгоград, передает V102.RU.

- Двое мужчин в состоянии средней степени тяжести и один ребенок продолжат лечение в Урюпинской ЦРБ. Состояние мужчин средней степени тяжести, ребенка относительно удовлетворительное, - рассказали в облздраве. - Второй ребенок в состоянии средней степени тяжести готовится к переводу в больницу №7, одна пострадавшая женщина в относительно удовлетворительном состоянии будет сопровождать ребенка.

Напомним, что крупная авария произошла сегодня, 19 марта, на 9 км автодороги «Новониколаевский-Мирный». На автодороге столкнулись Kia и «ВАЗ», в результате иномарка улетела в кювет и перевернулась на крышу. Сообщалось о четырех пострадавших - двоих мужчин из «ВАЗа» и двоих 2-летних детей в иномарке. Сейчас стало известно еще об одной пострадавшей - женщине.

Ход проверки, которая проводится по факту ДТП, взяла на контроль прокуратура. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в результате аварии пострадали две 2-летние девочки - дочери 29-летней женщины, которая была за рулем Kia. Госпитализированы 42-летний водитель и 25-летний пассажир «ВАЗ 212114».

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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