Происшествия

Под Волгоградом двое детей и двое взрослых пострадали в жестком ДТП с «перевертышем»

Происшествия 19.03.2025 16:32
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19.03.2025 16:32


Четыре человека, в том числе два 2-летних ребенка пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, сообщение о ДТП в Новониколаевском районе поступило в оперативные службы в 07-28 час.


- На 9 км автодороги «Новониколаевский-Мирный» произошло столкновение автомобилей Kia и «ВАЗ-21214». В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» и его пассажир, а также две 2-летние пассажирки автомобиля Kia доставлены в медучреждение, - сообщили в главке полиции.

От удара автомобили вылетели с трассы, а иномарка в кювете перевернулась на крышу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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