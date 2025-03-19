Четыре человека, в том числе два 2-летних ребенка пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, сообщение о ДТП в Новониколаевском районе поступило в оперативные службы в 07-28 час.





- На 9 км автодороги «Новониколаевский-Мирный» произошло столкновение автомобилей Kia и «ВАЗ-21214». В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» и его пассажир, а также две 2-летние пассажирки автомобиля Kia доставлены в медучреждение, - сообщили в главке полиции.

От удара автомобили вылетели с трассы, а иномарка в кювете перевернулась на крышу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области