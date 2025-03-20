В Сети появилось видео «взбесившейся» маршрутки в Камышине





Сегодня, 20 марта, появилось видео момента жесткого ДТП с пассажирской «Газелью», которое произошло два дня назад в Камышине Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, очевидцы предположили, что у микроавтобуса отказали тормоза.

Напомним, что ДТП произошло утром 18 марта напротив дома №70 по улице Базарова в Камышине. В лоб в лоб столкнулись «Газель» и Toyota Camry. К счастью, обошлось без пострадавших.

На записи видно, что водитель «Газели» по какой-то причине не может остановиться. Он объезжает автомобили по встречной полосе, а потом въезжает в лоб иномарке, которая выруливает ему навстречу.

Видео: Жесть Камышин / t.me