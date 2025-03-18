В Камышине сняли на видео жесткое ДТП с пассажирской «Газелью»

В Волгоградской области жесткое ДТП с пассажирской «Газелью» произошло в Камышине. Как сообщает V102.RU, очевидцы сняли на видео последствия аварии, которая произошла сегодня утром на улице Базарова. На записи видно, что машины столкнулись лоб в лоб.





В ГУ МВД России по региону сообщили, что ДТП случилось в 8:40 напротив дома №70 по улице Базарова в Камышине. Столкнулись «Газель» и Toyota Camry. Пострадавших нет.

Известно, что одной пассажирке маршрутки первая помощь была оказана на месте происшествия. Госпитализация ей не понадобилась.

Видео: Жесть Волгограда / t.me



